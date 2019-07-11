Bayırköy Belediyesinden eğitime tam destek

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren Bilecik Sınav Koleji arasında imzalanan protokolle belediye personeli ve tüm belde çocuklarına yüzde 5 kayıt indirim düzenlendi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve okul kurucusu Ahmet Kolağası arasında başkanlık makamında imzalanan protokol kapsamında anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseye kayıt olmak isteyen belediye personeli ve tüm belde çocuklarına yüzde 5 indirim düzenlendi. İndirim saedece belediye personeli çocuklarına olacağını anlatan Başkan Yaman, "Bizler bu protokolü beldemizde bulunan tüm çocuklarımızın da dahil edilmesi istedik. Okul kurucusu Ahmet Kolağası ricamızı kırmadı ve teklifimizi gözünü kırpmadan kabul etti. Bizler belediye olarak eğitim konusunda meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Yapılan protokol beldemize hayırlı olsun" dedi.