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Bayırköy Belediyesinden Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye tarafından Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye tarafından Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.


Beldede vatandaşların yoğun kullandığı sağlık ocağı, belediye binası, camiler, lokantalar gibi yerler Bayırköy Belediye Başkanlığı tarafından Korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Vatandaşların gerekmediği sürece evlerinden çıkmamasına isteyen Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Kıymetli hemşehrilerim özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere tüm kardeşlerimizin evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Çalışan kardeşlerimizin ise, yapılan uyarıları dikkate almaları hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıkları için yararlı olacaktır" dedi.

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