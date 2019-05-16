Bayırköy ve Söğüt Belediye Başkanları Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde

Bilecik'i Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde temsil edecek belediye başkanları belli oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in aday olduğu seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyesi seçildi.

"Hayırlara vesile olsun"

Yapılan seçimleri değerlendiren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “İlimizde gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği'ne üye olarak gidecek iki belediye başkanı belirleme seçimlerini bitirdik. Yapılan seçimlerde şahsım ve Söğüt Belediye Başkanımız İsmet Sever'e destek veren belediye başkanı arkadaşlarımıza ve 11 belediyeden gelen meclis üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ise; yapılan seçimlerde kendisi ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın bu görevi layıkıyla yerine getirecekleri belirterek, destek veren vermeye tüm belediye başkanı ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan yapılan seçimlerde yedek üye Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna seçildi.