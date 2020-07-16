İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayırköy'de 15 Temmuz ve tüm şehitler için mevlit okutuldu

BİLECİK (İHA) – Bayırköy’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu.

BİLECİK (İHA) – Bayırköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu.


Mevlit programı, Bayırköy Beldesi öncülüğünde Bayırköy Belde Cami'nde düzenlendi. 15 Temmuz ve tüm şehitler için okunan mevlidin ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, cemaate pilav ve ayran ikram etti. Yaman, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aziz şehitlerimiz anısına beldemiz caminde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Mevlid-i Şerif okutuldu. Allah kabul etsin inşallah. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.