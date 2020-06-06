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Bayırköy'de berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde berber, kahvehane, lokanta, pastaneler denetlendi.


Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması ,vaka artış hızının düşüşe geçmesiyle başlayan normalleşme sürecinde berber, kahvehane, lokanta, pastane gibi işyerleri hizmet vermeye başladı. Bayırköy'de ekiplerce bu işyerlerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Denetimlere Sağlık İl Müdürlüğü, jandarma ve belediye çalışanlarından oluşan bir ekip denetledi.

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