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Bayırköy'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi ile Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde mesleki ve teknik ile sosyal-kültürel etkinlikler sergisi açıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ile Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde mesleki ve teknik ile sosyal-kültürel etkinlikler sergisi açıldı.


Açılış törenine; Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Tören sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman "Hem okulumuzun, hem Halk Eğitim Müdürlüğü'müzün, hem de Bayırköyspor'umuzun, diğer sivil toplum örgütlerimizin bu tür faaliyetlerini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu tür etkinlikler beldemizde artarak devam edecek. Bugün el emeği ile yapılan işleri beldemiz vatandaşları da yapmaya gayret edecekler. Yine saz kursu ve satranç kurslarımız devam ediyor. Biz her zaman söylüyoruz, Bayırköy ilklerin beldesi bu tür etkinlikler ile bizler lokomotif görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ise, öğreticilere ve kursiyerlere emekleri için teşekkür etti.


Konuşmaların ardından kursiyerlerin yaptığı ürünlerin sergisi gezildi.

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