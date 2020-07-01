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Bayırköy'de su arızalarına anında müdahale

Bilecik’in Bayırköy Beldesinde meydana gelen su arızalarına belediye ekipleri anında müdahale etti.

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde meydana gelen su arızalarına belediye ekipleri anında müdahale etti.


Bayırköy Belde Belediye Başkanlığına bağlı ekipler beldenin çeşitli yerlerinde meydana gelen su arızaları, hatlardaki boruların bakım onarım çalışmalarıyla giderildi. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşların meydana gelen su arızaları ile mağdur olmamaları amacıyla, tüm hatalarda bakım çalışması yaptıklarını kaydetti.

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