Bayırköylü 100 kişi İstanbul'un tarihi ve manevi mekanlarını gezti

Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte kültürel faaliyetlerine ağırlık veren Bayırıköy Belde Belediyesi, İstanbul'a gezisi düzenledi. Gerçekleştirilen gezide 100 kişi İstanbul'un tarihi ve manevi mekanlarıyla buluştu.

Gezi turuna katılan vatandaşlar, rehber eşliğinde ilk olarak sabah namazını Eyüp Sultan Cami'nde kıldı. Kahvaltı ardından Pierre Loti tepesine ulaşan tur, Haliç'in manzarasını seyretti. Gezi turuna katılan vatandaşlar Sultan Ahmet Cami, Aziz Mahmut Hüdai Mihrimah Sultan Cami ve Türbesi, Ayasofya Cami, Büyük Çamlıca Cami'ni ziyaret ettiler. Ayrıca Topkapı sarayı ve yapılan boğaz manzaralı tekne turu ile İstanbul'un muhteşem görselliğini denizden de görme fırsatı buldular.

Geziyle ilgili açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Hem tarihi hem de kültürel zenginlikler şehri olan İstanbul'a gezi düzenledik. Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşımızın hem sosyal ve daha birçok alanda gelişmeleri için başarılı çalışmalara imza attık. İnşallah gezilerimiz devam edecek” dedi.