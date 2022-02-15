Bayırköyspor kendi evinde lidere mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 11'inci hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Bayırköyspor kendi sahasında lidere mağlup oldu.

Şehit Ömer Halis Demir Stadyumu'nda oynan BAL 3'üncü grup 11'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ne 5-1 yenildi. Maça iyi başlayan Anadolu Üniversitesi maçın 7'inci dakikasında Umut Akpınar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 22'inci dakikasında Uğur Kavaklı durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 28'inci dakikasında Sinan Bozkır durumu 3-0 getiren golü kaydetti. Maçın 35'inci dakikasında Habib Uzun durumu 4-0'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına rölanti bir futbolla başlayan Anadolu Üniversitesi maçın 67'inci dakikasında Sinan Bozkır'ın golüyle durumu 5-0'a getirdi. Maçın 84'üncü dakikasında Bayırköyspor gollü oyuncu Cüneyt Balçık skoru belirleyen golü kaybetti. Haftaya 3'üncü sırada giren Bayırköyspor bu mağlubiyetle 19 puanla 5'inci sıraya gerilerken, lider puanını 26'a çıkardı.

Öte yandan gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Vitraspor ise Eskişehir Sağlıkspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.