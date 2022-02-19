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Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.


Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 12'inci haftasında Bilecik'in iki takımı Vitraspor- Bayırköyspor yarın 13:00'da Bozüyük 1 Nolu İlçe Stadında karşı karşıya gelecek. Ligde 19'ar puanla 4 ve 5'inci sıraları paylaşan bu iki takımın zorlu mücadelesi öncesi Bayırköyspor son hazırlıklarını tamamladı. İdmanda oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadan, bu önemli mücadelede parola 3 puan olarak belirlendi.


Öte yandan ligde Bilecik temsilcisi iki tamından biri lig sonunda sıralama gözetmeden puanı daha düşük olan Bilecik 1. Amatör Lig'e düşecek.

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