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Bayırköy'ün girişi ayrı bir havaya bürünecek

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde girişinde belediye tarafından bir takım güzelleştirme çalışmaları yapılıyor.


Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişinde yapılan düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları yerinde inceledi. Belde girişinin ayrı bir havaya bürüneceğini söyleyen Başkan Yaman, "Beldemizdeki çalışmalarımız kapsamında belde girişimizdeki peyzaj çalışmalarını ekiplerimizle birlikte yerinde inceledik. Yapılan çalışmalar şimdiden çok güzel bir görüntüyü çıkaracağın habercisi. Bizlerde belediye olarak beldemizin girişini daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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