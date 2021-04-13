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Bayırköy'ün tarihi ve kültürel mirasları ele alındı

Bilecik’in Bayırköy beldesindeki tarihi ve kültürel mirasların turizm kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Bilecik'in Bayırköy beldesindeki tarihi ve kültürel mirasların turizm kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.


Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve kurum çalışanı İsmail Cihan, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Heyet üyeleri, beldedeki tarihi ve kültürel mirasların ele alındığını, bunların turizm kazandırılması için çalışmalar başlatacaklarını söylediler.


Ziyaretlerde Ak Parti Belde Başkanı Selçuk Gedik de bulundu.

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