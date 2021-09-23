Bayrakçı, restore çalışmaları biten Şeyh Edebali Türbesinde inceleme yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yaklaşık iki aylık restorasyon çalışmasının ardında ziyarete açıldı. Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayrakçı yapılan çalışmalar da türbenin kimlik ve eski ruhuna zarar vermeyecek şekilde malzemeler seçilmesine özen gösterildiğine dikkat çekti.

Bayrakçı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “İlimizin en önemli kültür mirası olan Osmanlı İmparatorluğunun manevi kurucusu Şeyh Edebali'ye ait olan türbenin onarım ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un şehrimize teşrifleri esnasında hibe desteği alınarak yapılan çalışmalara il özel idaremiz ihaleye çıkarak başlamıştır. İhale sürecinin ardından teknik personellerimiz tarafından uygulama projeleri titizlikle hazırlanmış ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün onayı ile proje alanında çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan tüm çalışmalarda yapının kimlik ve eski ruhuna zarar vermeyecek şekilde malzemeler seçilmesine özen gösterildi. Kamelya ve aydınlatma elemanları ile birlikte peyzaj ve onarım işi teknik personelimizin titiz çalışmalarıyla gerçekleştirildi.