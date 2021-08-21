Bayrakçı yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde teknik incelemelerde bulundu. Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bayrakçı, “Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için bakım ve onarım çalışmalarının özveri ile kesintisiz olarak yürütüyoruz” dedi.

Bayrakçı, beraberinde birim müdürleri ile teknik personeller birlikte yapılan yol çalışmaları yerinde inceledi. Bayrakçı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) programı kapsamında bulunan Pazaryeri ilçemizin Sarıdayı köyünün 6 kilometrelik onarım çalışmasının altyapı iyileştirme ve temel malzemesi serim çalışmaları tamamlandı. Plentmiks temel (PMT) serimi yapılmasının ardından yol asfalt serimine uygun hale getirildi. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için bakım ve onarım çalışmalarının özveri ile kesintisiz olarak yürütüyoruz” dedi.

Öte yandan köylerden gelen içme suyu talepleri için yerinde inceleme ve istişarelerde bulunuldu.