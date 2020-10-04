BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal güven tazeledi

Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde mevcut başkan Murat Önal güven tazeledi.

Şeyh Edebali Kongre Merkezinde gerçekleşen kongreye MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin, Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongre öncesi konuşma yapan BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini belirterek, “Ben ilk olarak sözlerine görevleri başında gece gündüz demeden gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Soydaşlarımız can Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın kahpece saldırılarını şiddetle kınıyorum. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak soydaşlarımızı sivil halk gözetmeksizin hedef alarak yapılan haince saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Bizler Türk milleti olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan yalnız değildir” dedi.

“Siyaseti bir rant olarak değil millete hizmet için yapan bir siyasi hareketiz”

Başkan Önal, “Siyaseti bir rant olarak değil, millete hizmet için yapan bir siyasi hareketiz. Geçmişte şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi 'bizler sandık kaygısı ile siyaset yapan insanlar değil sırat kaygısı ile siyaset yapan insanlarız' düşüncesi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle şimdiye kadar camiamızda görev alan emeği geçen bütün değerli gönüldaşlarımıza teşekkür eder kongremizin vatana, millete ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahcup etmesin hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına seslendi

MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan ise genel başkanlarının TBMM'nin geçen ve bu yıl ilk açılış gününde ilk önergelerinin "idam" taslağı olduğunu anlatarak, “Biz Büyük Birlik Partisi olarak kendi hazırlamış olduğumuz önemli 3 başlık altında kanun teklifini genel başkanımız geçen sene 1 Ekim'de TBMM açıldığında gündemine getirmişti. Bu sene yine aynı şekilde genel başkanımız tekrar aynı kanun teklifini meclise sundu. Biz burada tabi Cumhurbaşkanı olduğu gibi bir siyasi partinin genel başkanı olduğunu hatırlatıyoruz ve diyoruz ki sayın Cumhurbaşkanım lütfen meclisin en büyük grubu olan AK Parti grubuna gerekli talimatı verin ve Büyük Birlik Partisinin hem geçen sene hem bu sene 1 Ekim'de kanun teklifi olarak sunduğu idam yasası kabul edildin” dedi

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen seçimde gerçekleşen BBP Bilecik 2. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde mevcut başkan Murat Önal güven tazeledi.