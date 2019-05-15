Belçika ve Portekiz'de 14 gün boyunca eğitimi gören öğrenciler yurda döndü

Bilecik'ten 2 grup halinde Belçika ve Portekiz'e giderek 14 gün boyunca eğitimi gören 16 öğrenci yurda dönüş yaptı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus+ Projesi kapsamında hazırladıkları "Öğrenci Hareketliliği Projesini" tamamladı.700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından kabul edilen Erasmus+ KA1 Programı dâhilinde gittikleri ülkelerden döndüler. Bu proje kapsamında ilk olarak okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencilerinden 8 öğrenci, Okul Müdürü Nevzat Gülcü ve beraberlerinde Sabri Fıçıcı ile birlikte Belçika'ın başkenti Brüksel şehrine gittiler. Buradan dönen öğrencilerden sonra okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından 8 öğrenci Okul Müdürü Nevzat Gülcü ve beraberinden Özlem Yıldırım ile birlikte "Gençlerimiz Mesleki Gelişim için AB Stajında Projesi" kapsamında Portekiz'in başkenti Porto şehrinde 14 gün boyunca çeşitli eğitsel, kültürel faaliyetlere katıldı.

"Projelerinden her öğrencilerinin faydalanması gerekir"

Yapılan seyahatler hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nevzat Gülcü, öğrencilerin çeşitli kültürleri yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve karşılaştırmalar yaptıklarını,dil öğrenmelerine katkıda bulunduğunu ifade etti. Erasmus+ Projelerinden her öğrencilerinin faydalanması gerekir. Ayrıca meslekleriyle ilgili staj yapan öğrencilerimiz belge almaya hak kazandılar. Belçika ve Portekiz'de 14'er gün boyunca eğitimi gören öğrenciler, mesleki eğitimlerinin yanı sıra bulunduğu yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldular "dedi.