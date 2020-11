Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı öğretmenleri ziyaret etti

Öğretmen ve okul idarecilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Yardımcısı Subaşı, Belediye Başkanı Semih Şahin'in selamlarını iletti. Ziyaretinde öğretmenlere hediye olarak şemsiye teslim eden Başkan Yardımcısı Subaşı, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ve bilimin ışığında çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu onurlu mesleğin, ülkemizin ve şehrimizin geleceği için ne kadar değerli olduğunu bilerek, öğretmenlerimizin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğinin bilincindeyiz. O yüzden Bilecik Belediyesi olarak her zaman, her koşulda, elimizden geldiğince öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm okulları ziyaret etmeye çalışarak, öğretmenlerimizle bir araya geldik ve Belediye Başkanımız Semih Şahin'in güzel dileklerini ilettik. Bizlerin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, hediyelerinden dolayı Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı'na teşekkür etti.