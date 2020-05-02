İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı elinde kağıt kalem ev ev sipariş topluyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elinde kağıt kalem ev ev gezerek sipariş alıyor, topladığı siparişleri bir de evlere dağıtıyor.


Pazaryeri'nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elindeki kağıt kaleme yaşlıların ihtiyaçlarını yazıyor. Topladığı market ve manav alışverişlerinin hiç üşenmeden hazırlayan Başkan Tekin, bir de evlere dağıtarak, yaşlıların taktirini topluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.