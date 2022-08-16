Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu genç sporculara yeni sezonda başarılar diledi

Liginde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları, yeni sezon öncesinde düzenlenen yemekte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

İlçeyi Kadınlar Voleybol 2. liginde temsil edecek genç sporcularla buluşan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Ekim ayında başlayacak olan ligde sporculara başarılar dilerken, takıma yeni gelen oyuncular ile tanıştı. Tüm Bozüyük'ün desteğinin sporcularla birlikte olduğunu belirten Bakan Bakkalcıoğlu, “Sezon başlangıcı öncesinde takımımıza yeni katılan kızlarımız ve mevcut sporcu kızlarımızla birlikte bu yıl çok iddialıyız. Başarıyı birlikte kazanacağız inşallah" dedi.

Kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu da, yeni sezon öncesinde tüm takıma başarılar dileyerek, teknik ekibe ve oyunculara her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Buluşmaya Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, takım yöneticileri ve teknik ekip katıldı. Sporcular ilgi ve desteği nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken, Bozüyük'ü en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacaklarını söylediler.