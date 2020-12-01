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Belediye Başkanı Şahin hastaneye kaldırıldı

Korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan bir süredir evde çalışmalarını yürüten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ve eşi 4 gün önce yaptırdıkları Korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkmış ve evde karantinaya alınmıştı. Evde tedavi gören Başkan Şahin'in öksürüğün geçmemesi üzerine Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hastane çekilmiş bir kare fotoğraf paylaşan Başkan Şahin, "Bu sabah itibariyle tedavimin Bilecik'te devam etmesi kararlaştırıldı. Allaha şükürler olsun iyiyim. Allah doktorlarımızdan, sağlıkçılarımızdan razı olsun. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.

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