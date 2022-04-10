Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle Osmaneli Hükümet Konağı yanında düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Belediye Başkanı Münür Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, Osmanlı Ocakları Başkanı Mikal Merdoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevli polislerin Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Polis haftası vesilesiyle başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Başkan Şahin, “Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden bizlerin huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışıyor. Biz de bu anlamlı günde her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri için ziyaret edelim dedik. Yüce Allah'ım güvenlik güçlerimizi korusun. Görev yapan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum, ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Belediye Başkanı Münür Şahine ve beraberindeki heyete teşekkür etti.