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Belediye Başkanı Şahin'den AK Parti'ye ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Şahin'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Yıldırım, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ziyarette bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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