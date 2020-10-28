Belediye Başkanı Şahin'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Şahin, yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'inci yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve haklı gururunu duyuyoruz. Bugün, milli kurtuluş mücadelemizin başarıya ulaşmasının ardından, milletimizin yeni bir devlete ve yeni bir rejime kavuşmasının 97'inci yıl dönümünü kutlamaktayız. Cumhuriyetimizin düşman işgali altında ve çok zor koşullarda yürütülen bir Kurtuluş Savaşı sonunda kurulduğunu biliyoruz. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu topraklarda yaşamak hepimiz için onur ve gurur vesilesidir. Türk tarihinin en büyük bayramı, gücünü ve kaynağını hür iradesinden alan ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'En Büyük Eserimdir' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşun 97'inci yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin temel değerlerine yürekten inanmanın ve başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli varlığımız Cumhuriyetin kurucuları, tüm şehitlerimizin aziz ruhları önünde saygı ile eğilirken, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, başta Osmanelili hemşerilerimizin olmak üzere tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.