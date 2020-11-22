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Belediye başkanları bir araya geldi

Bilecik’te komşu iki beldenin belediye başkanları bir araya geldi.

Bilecik'te komşu iki beldenin belediye başkanları bir araya geldi.


Bilecik'in Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, ”Komşu beldemiz Vezirhan Belediye Başkanımız Hüseyin Ocak beyle beldelerimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı başkanımıza teşekkürlerimi sunarken, görevlerinde de başarılar diliyorum” dedi.

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