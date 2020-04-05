AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'e bağlı AK Parti'li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti'de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları ilçe ve belde belediye başkanları toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "Belediye başkanlarımızla telekonferans sistemiyle toplantımızı gerçekleştirdik. Korona virüs ile mücadelede belediyelerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Hem vatandaşlarımıza hem de belediye çalışanlarımıza yönelik alınan ve alınması gerekli önlemleri ele aldık. Millet devlet el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.