İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik’e bağlı AK Parti’li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'e bağlı AK Parti'li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.


Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti'de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları ilçe ve belde belediye başkanları toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "Belediye başkanlarımızla telekonferans sistemiyle toplantımızı gerçekleştirdik. Korona virüs ile mücadelede belediyelerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Hem vatandaşlarımıza hem de belediye çalışanlarımıza yönelik alınan ve alınması gerekli önlemleri ele aldık. Millet devlet el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.