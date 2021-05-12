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Belediye binasına Türk bayrağının yanına devasa Filistin bayrağı asıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye binasına Türk bayrağının yanına devasa Filistin bayrağı asıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye binasına Türk bayrağının yanına devasa Filistin bayrağı asıldı.


Bayrağın yanı sıra belediyenin önüne “Osmaneli halkı Filistinli kardeşlerinin yanındadır” pankartlarının da asıldığı anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli halkı olarak İsrail terörüne, Müslüman katliamına karşı, dinimiz için en önemli üç mescidimizden biri olan ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın korunması için Filistin halkına desteğimizi ortaya koyduk. Osmaneli halkı Filistin için, Mescid-i Aksa için, Kudüs için ayakta ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı her karara tam destek vermektedir. Terör devleti İsrail bu katliamlarının bedelini mutlaka ödeyecektir. Güçlü Türkiye tüm İslam âleminin, tüm Türk dünyasının, ezilen tüm dünya halklarının umudu ve destekçisidir” dedi.

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