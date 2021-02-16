Belediye ekipleri tüm gece mesai yaptı

Dün itibariyle başlayan yağış sonrası tuzlama ve kumlama çalışması yapan ekipler, şehir merkezi ve bütün mahallelerde gece ve gündüz mesai yaptı. Karla mücadele ekipleri, çalışmaları kapsamında ayrıca kar yağışı öncesinde yaptıkları solüsyon çalışması ile oluşabilecek buzlanma ve don olaylarını önlemiş oldu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar yolları açarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım ve yürüyüş yollarını temizledi.