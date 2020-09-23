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Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışması sonrasında asfaltlama işi tamamlanan alanlar yıkanarak temizleniyor.


Başta şehir merkezi olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinde sürdürülen altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Şerifpaşa Camisi ve Tevfikbey Caddesinde asfalt çalışması tamamlanan alanlar, Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. Yapılan çalışmalar ile kötü görüntü ve toz oluşumu engellenirken, çalışmaların diğer bölgelerde de gerçekleştirileceği belirtildi.

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