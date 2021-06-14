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Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan Bozüyük Belediyesi işletmeleri yeniden hizmete açılıyor.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların yoğun olarak uğrak yerlerinde olan Manişar Parkı ve Cemalettin Köklü Parkı'nda bulunan işletmeler yarından itibaren Bozüyüklü vatandaşlara kapılarını açacak. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için işletmeler açılış öncesinde belediye ekiplerince detaylı bir şekilde temizlendi. İşletmeler pazar günü hariç haftanın 6 günü akşam saat 21.00'e kadar hizmet verecek.

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