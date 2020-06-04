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Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik’te ziyaretlerde bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Rektör Baydemir'e hayırlı olsun temennisinde bulunan ikili, ardından Bilecik Müftüsü Ali Erhun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Tekin ve Soydan, her iki kurum müdürüne yeni görevlerinde başarılar dilerken, Pazaryeri'ne özgü hediyeler sundular.

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