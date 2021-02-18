İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyeden buzlanma riskine karşı solüsyon çalışmalarını

Bilecik Belediyesi kent merkezinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kaldırımlarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı solüsyon çalışması gerçekleştirdi.


Bilecik kent merkezi 4 gündür yağan kar yağışı sonrası adeta hayat felç olurken, belediye ekipleri bu olumsuzluğu en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Ekipler kent merkezinde iş makineleri yardımı ile kar temizleme işlemi yaparken, toplanan karlar kamyon ile boş arazilere dökülüyor. Vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda da tizi çalışma bir çalışma yapan ekipler, kardan temizlenen kaldırımlara ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı solüsyon çalışmalarını gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.