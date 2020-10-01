Belediyeden "Hukuksuz yıkım" açıklaması

Bilecik Belediye Başkanlığı, basında yer alan "Hukuksuz yıkım" adlı haberiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, basın yayın organlarında şahısların verdiği beyanların çoğunun yanlış olduğu vurgusu yapılarak şunlar kaydedildi:

‘'Bahse söz konusu yapının imar mevzuatına aykırı olarak Bilecik'te yaşayan vatandaşlarımızın hakkını gasp eder şekilde, hukuka uygun olmayarak yapıldığı, kurumumuz tarafından tespit edilmiştir. Bilecik Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurumumuza gönderilen yazıda bu yapının ruhsata aykırı bir şekilde yapılmış olduğu beyan edilmiştir. Ayrıca ilgili kişinin yapı kayıt belgesi tarihinin imar barışı kapsamında bulunmadığını söyleyerek, kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve beyanda bulunduğu da tespit edilmiştir. Bahsi geçen kaçak yapının kurumumuz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 32'inci ve 42'inci maddeleri uyarınca işlem yapılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından talep edilmiştir. Bu yazıya istinaden 6 Mayıs 2020 tarihinde kaçak olarak tespit edilen yapı kurumumuz tarafından mühürlenmiştir. Bu yapının bitişiğinde bulunan aynı muhataplara ait garajın, imar planında park olarak belirtilen alana tecavüzü de söz konusu olduğundan 21 Mayıs 2020 tarihli encümen kararı ile kaçak yapıya sahip ilgili kişi hakkında idari para cezasına hükmedilmiş ve yapının hukuka uygun hale getirilmemesi halinde ise 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'inci maddeleri uyarınca işlem yapılacağı konusunda karar verilmiştir. Söz konusu encümen kararı gereğinin yapı sahibi tarafından yerine getirilmesi amacı ile ilgiliye de tebligat yapılmış olup, kaçak yapının 30 gün içerisinde ruhsata uygun hale getirilmesi istenilmiştir. Tebligat ilgiliye yapılmış ve 30 gün geçmiş olmasına rağmen muhatapların mağduriyet yaşamamaları için kendilerinin yıkım işini yapması söylenmiştir. Bunun üzerine muhataplar da yıkımın kendileri tarafından yapılacağını sözlü olarak bildirmişlerdir. Buna rağmen söz konusu kaçak yapının ruhsata uygun bir hale getirilmemiş olduğu kurumumuz tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple 29 Eylül 2020 tarihinde encümen kararının gereğinin yerine getirilmesi için kaçak yapının olduğu bölgeye gidilmiş, ancak kaçak yapının suç olmasına rağmen mührünün söküldüğü ve yapının altına da bir araç konulmak suretiyle hala kullanımda olduğu tespit edilmiştir. Gerek vatandaşların maddi zarar uğramasının önüne geçmek, gerek çevre ve halk sağlığı gibi hususlar da gözetilmek suretiyle yapılacak yıkım işlemi ertelenmiştir. Dolayısıyla kurumumuz tarafından yapılan işlemlerde hukuka aykırı hiçbir durum mevcut değildir. Daha önce ticarethane olarak yapı kayıt belgesi alınan ve 2 katlı olduğu anlaşılan bu kaçak yapının garaj amaçlı yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yürütmeyi durduracak bir mahkeme kararı bulunmadığından, yıkım işlemi belediyemizin asli görevi olup, tam tersine böyle bir işlemin yapılmaması esasen kanuna aykırılık teşkil etmektedir. İlgililer her ne kadar yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia etmiş olsalar da, inşa ettikleri yapıyı hukuka uygun hale getirmek için avukatları aracılığıyla kurumumuzdan ek süre talep etmeleri konu hakkında bilgi sahibi olduklarını kanıtlar niteliktedir. Belediye Başkanlığı olarak yapılan tespitlerimizde konunun özünün bu şekilde olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."