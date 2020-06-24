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Belediyeden mazgal temizliği

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında mazgal temizliği ve baca tamir çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Oluşan ani yağışlar nedeniyle esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, ana ve ara arterler üzerinde bulunan birçok mazgal da temizlik çalışması yaparken, aynı zamanda tamir gerektiren bacalarda da onarım çalışması yaptı. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Çalışmaları kapsamında yeni yağmur suyu hatları yapmaya devam eden ekipler, kanalizasyon bağlantısı ve asfalt yama çalışmaları için gerekli dolgu işlemlerini de gerçekleştiriyor.

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