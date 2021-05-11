Belediyeden mıntıka temizliği

Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. 17 günlük tam kapanma sonrası çalışmalarına aralıksız sürdüren ekipler refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdürürken, birçok mahallede mıntıka temizliği yapmıştı. Ekipler bu sefer Osmangazi Mahallesi ve çevresinde mıntıka temizliği çalışmalarını gerçekleştirdi.