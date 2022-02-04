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Belediyeler Birliği olağan toplantısı 2'inci oturumu gerçekleştirildi

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı 2’inci oturumu İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı 2'inci oturumu İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Bayırköy Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Aldığımız kararların köylerimize beldelerimize ilçelerimize ilimize hayırlara vesile getirmesini temenni ederken birlik beraberlik içinde hareket eden tüm başkanlarımıza meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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