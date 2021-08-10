Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı

Bilecik'te geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden Selim Çakır için okutulan mevlid-i şerifine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde herkesin sevgi ve saygısını kazanmış Selim Çakır, 2020'inin Aralık ayında hayatını kaybederek, beldede toprağa verilmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen mevlid-i şerifi Bayırköy Yarı Olimpik Havuzunda yapıldı. Mevlide Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda kişi katıldı. Merhume Allah'tan rahmet dileyen Başkan Yaman, "Belediyemiz Muhasebe Müdürü Şenay Çakır Kardeşimizin vefat eden babası Selim amcamız için okuttuğu mevlide katıldık. Yaşadığı süre içinde herkesin sevgi ve saygısını kazanmış Selim amcamıza Rabbimden rahmet, geriye bıraktığı hayırlı evlatlarına ve yakınlarına da tekrardan sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.