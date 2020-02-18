Belediyeye ait 91 iş yeri ihaleye çıkarılıyor

Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait muhtelif iş yerleri ile Bilecik merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edileceği belirtildi.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ihale süreleri, ihale edilecek iş yerlerinin adresleri ve geçici teminat bedeli belirtildi. 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılacak ihaleye katılım için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

"İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250 TL karşılığında belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir. İstekli gerçek kişi ise, Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır). Nüfus cüzdanı sureti, vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname. Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi. İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan bentlerde istenen belgeler, tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin nüfus cüzdanı sureti. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge. Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri, vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname gerekmektedir. Vatandaşların ihaleye başvuru ve detaylı bilgi için Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurabileceklerdir."