Belekoma Tayfa taraftar grubundan destek çağrısı

Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa sözcüsü Oğuzhan Kundala, takımlarını Bölgesel Amatör Lig'de hiç bir zaman yalnız bırakmamak adına daha da büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Oğuzhan, gruplarının 2008 yılında lisede okuyan 15 kişi tarafından profesyonel ligden düşüşlerine tepki olarak kurulduğu belirtti. O günden bugüne kadar Bilecikspor'un profesyonel ligde yer almadığı anlatan Kundala, "Yıllardır Bilecikspor aşkına zarar gelmemesi adına var gücümüzle çabaladık. 2011 yılında takımımız 2. Amatör Ligden çektirilip kapanma eşiğine geldiğinde yürüyüşler düzenledik, olmayan takımın peşinden koşturduk. Yokluğun, olumsuzluğun olduğu bu yerde biz bu şehrin çocuklarının umutları vardı. Hiç bir şekilde menfaat gözetmeksizin dayanışma içinde olan tayfamızın kavgası baksa kavgaydı. Kar yağısından dolayı takımımızı maça çıkartmadıklarında sahadaki karı sahaya inip ayaklarıyla eze eze eriten de bu şehrin çocuklarıydı. Kendi paralarıyla deplasman düzenleyip, Kırmızı Beyazın peşinden koşturan da. 15 kişilik toplulukla başladığımız bu süreçte su an baktığımızda arkamızda binler var. Takımımızı hiç bir zaman yalnız bırakmamak adına daha da büyümeye devam edeceğiz" dedi.

"Yıllar sonra şehrimizde futbolun meşalesi yeniden yanmaya başlıyor"

Kundala, açıklamasının devamında, "Yıllar sonra şehrimizde futbolun meşalesi yeniden yanmaya başlıyor. Bizler Bileciksporlular olarak hasret kaldığımız üst lig için çok heyecanlıyız. Sanayicisinden siyasetine, kurumlarından gencine kadar herkesin yıllar sonra gelen bu fırsata sahip çıkması gerekiyor. Sosyal ve kültürel yönden gelişen birçok şehre bakın birden fazla profesyonel takımı var. Bilecik gençliği olarak Bilecik'te yaşayan gençler olarak bizler neden bunu hak etmeyelim. Bu şehirde ekmek yiyen, bu şehirde sermayesine sermaye katan, bu şehrin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kullanan, bu şehrin havasını kirleten, insan gücünü kullanan herkesin Bilecikspor'a ve Bilecik gençliğine borçlu olduğunu düşünüyor ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Biz Belekoma Tayfa olarak şehrin tanıtımı için tribünlerde renkli görüntüler oluşturup, örnek taraftar profilinde adından sıkça söz ettiren, küfürsüz, kadınların ve çocuklarında rahatlıkla gelebildiği bir tribün sözü veriyoruz. Takımımızın dün nasıl yanında yer aldıysak, bugün de yarın da yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

"Kimliklerimizi, siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp senelerdir yapılamayan birlikteliği artık oluşturalım"

Belekoma Tayfa taraftar grubu sözcüsü Oğuzhan Kundala, son olarak şehri Bilecikspor çatısı altında bir bütün olmaya davet ederek, "Seneler sonra gelen bu şansı 3. Lig' e çıkarak taçlandıracağımıza inanıyoruz. Bu takım sadece Bilecikspor yönetim kurulunun veya biz taraftarların değil, beşikteki bebekten, gencine yaşlısına, esnafından sanayicisine, herkesin takımı olduğu unutulmamalıdır. Kimliklerimizi, siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp senelerdir yapılamayan birlikteliği artık oluşturalım. Futbolun, sporun kimliği veya siyasi görüşü olmadığını, tek dilinin birliktelik olduğunu unutmayalım. Şimdi bu şehirde birlik zamanı, şimdi yeni bir sayfa açma zamanı, şimdi Bilecikspor zamanı, birlikte başaracağız" dedi.

"Stadı olmayan nadir illerden biriyiz"

Belekoma Tayfa taraftar grubu başkanlarından Samet Avcı ise, "Stadı olmayan nadir illerden biriyiz. Bu konuda herkes elini taşın altına koyarsa takım bu havayı yakalamışken bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bilecikspor büyük bir camia, taraftarlarımızın hiçbir ilçe taraftarıyla da bir problemi, husumeti yok. Bilecikspor senelerce profesyonel ligde futbol oynadı ve tüm ilçe, köy, belde bunların hepsi geldi senelerce de destek verdi Bilecikspor'a. Şuanda da takım BAL Ligine çıktı. Yine gelebilirler, yine bize destek verebilirler. İlçede, köyde, beldede yaşayan Bilecikspor taraftarlarına bizim kapımız açık" dedi.

"Sanayiciler ve politikacılar elini taşın altına koyup, Bilecikspor'u ilerlere götürmesi lazım"

Avcı, açıklamasının devamında, "Siyasilere mesajımız şöyle ki 15 sene sonra bir hava yakalamış Bilecikspor var. Ve bu havayı olumlu yönde tüm siyasilerin; A partisi, B partisi şeklinde değil, ama tüm politikacıların elini taşın altına koyup, bu takım bu havayı yakalamışken biraz daha alttan körükleyip bu takımı daha iyi yerlere getirmek. Mesela ilk hedef 3'üncü lig olabilir. Bu takım bu şekilde havaya girmişken belirli bir seviyeye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Siyasilerden de, tüm halktan da özellikle maddi olarak takımın iyi bir yere gelmesi adına tüm siyasilerden, büyüklerden elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin bu havayı yakalamışken herkesin başkana destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte özellikle herkesin; yönetim kuruluna olsun, başkanımıza olsun, Bilecikspor camiasına olsun destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bilecikspor yok, şuan bence tam zamanı desteğin"

Belekoma Tayfa taraftar grubunun diğer bir başkanı Orkun Emir ise, "Siyasiler dışında ayrıca yıllarca kulübe başkanlık yapmış insanlar var. Yıllarca yönetim kurulunda görev yapmış insanlar var. Bunların yanında Bilecik'in insan gücümü kullanıp, iş insanları var, esnaflar var bunlarında elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Başka Bilecikspor yok, şuan bence tam zamanı desteğin. İnşallah Bilecikspor'u 3'üncü lige çıkarmak için herkes elinden geleni yapar" ifadelerine yer verdi.