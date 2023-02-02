Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 15'inci haftasında pazar günü saat 14:00'da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü- Bayburt 1918 maçı öncesi Belekoma Tayfa'dan maça davet çağrısı geldi. Belekoma Tayfa basın sözcüsü Oğuzhan Kundala, "İlimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Bilecikspor'umuzu, Bayburt 1918 FK maçında tribünde yalnız bırakmamak adına gurbetteki ve ilçelerimizdeki tüm Bilecikli hemşerilerimizi bu önemli maça davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan maç öncesi Şehitler Parkı'nda 13:00'den itibaren maç saatine kadar otobüsler ücretsiz olarak stada ring seferler düzenleyecek.