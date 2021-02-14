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Beleloma Kalesi'nde mahsur kalan şahıs donmak üzereyken kurtarıldı

Bilecik’te 3 arkadaş sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen macera için kar yağışı altında çıktığı Beleloma Kalesi’nde mahsur kaldı.

Bilecik'te 3 arkadaş sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen macera için kar yağışı altında çıktığı Beleloma Kalesi'nde mahsur kaldı. Şahıslardan 2'si kendi imkânlarıyla kurtulurken, 1'ini AFAD ekipleri donmak üzereyken kurtardı.



Olay, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde meydana geldi. 3 arkadaş kar yağışı altında manzara seyretmek için Bizans Dönemi'nde kentte inşa edilen Beleloma Kalesi'nin bulunduğu tepeye çıktı. Burada kar yağışı bastırınca geri dönmeye çalışan 3 kafadardan 2'si kendi imkanları ile dönerken, 27 yaşında Cihan Kütük kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşları 112'yi arayarak yardım isterken, Kütük olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri tarafından ipten istasyon kurmak marifetiyle aşağıya inilerek kurtarıldı. Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri Cihan Kütük'ü kurtarmaya katılan UMKE sağlık ekibine teslim etti.

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