BEM-BİR SEN Genel Başkanı Uslu'dan Başkan Yaman'a ziyaret

BEM-BİR SEN Genel Başkanı Uslu, bir takım ziyaret kapsamında geldiği Bilecik'te Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "BEM-BİR SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEN-BİR SEN Eskişehir Şube Başkanı Fethullah Özsarı, BEM-BİR SEN Bilecik Şube Başkanı Güray Karamankaya ve Mustafa Yörükçü Beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler . Nazik ziyaretlerin dolayı teşekkür ediyorum" dedi.