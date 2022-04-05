'Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağımlılıkla mücadele kararları doğrultusunda 'Ben Olsaydım' temaslı çalıştay yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde iki oturum halinde yapılan çalıştaya, ilçede bulunan kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Kamil Özdemir ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Karadaş tarafından uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri slaytlar eşliğinde verildi.

Çalıştayın ikinci kısmında ise, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorunların tespitin yapılması, önleyici tedbirler çerçevesinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgeler yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi oldu.

Öte yandan katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak 'Ben Olsaydım' yaklaşımı ile çözüm önerileri dinlenip not edildi.