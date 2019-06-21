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BES Akademisine gireceklerin dikkatine

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Beden Eğitimi Spor Akademisi (BES)’e girecekler sporculara uyararak, bir an önce evraklarını almalarını söyledi.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Beden Eğitimi Spor Akademisi (BES)'e girecekler sporculara uyararak, bir an önce evraklarını almalarını söyledi.


Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, yaptığı açıklama, "BES'e girecekler Bilecik Futbol İl Temsiliğinden Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 14.00 ile 16.00 arası müsabaka isim listelerini alabilirler. Yani futbol oynamamış kişiler öz geçmişlerini kimlikleri ile başvurarak alabilecekler" ifadelerine yer verdi.

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