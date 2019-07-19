Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Osmaneli'nde

2018-2019 Türkiye Kadın Futbol Ligi şampiyonu ve bu yıl şampiyonlar liginde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Osmaneli Belediyesi tesislerinde bir hafta kamp yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörleri Mutlucan Zavotçu yönetiminde Osmaneli'nde yapan takım ilk idmanını ilçe stadında yaptı.

Osmaneli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ethem Oral ve yöneticiler tarafından çiçekle karşılanan Beşiktaş Kafilesi Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu yaptığı açıklamada, “Geçen yıl güzel bir hazırlık geçirdiğimiz ve zafer kupasında yer aldığımız Osmaneli'nde tekrar olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Osmaneli bizim için farklı ve önemli bir yer. Geçen yıl burada yaptığımız hazırlıklar sonrası şampiyon olarak tekrar ilçeye geldik. İnşallah bu yılda hazırlıklar sonrası Şampiyonlar Liginde ve Türkiye Liginde yine başarılar, şampiyonluklar yaşarız. Bize bu imkanları sunan Osmaneli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, “Beşiktaş Kadın Futbol takımını öncelikle şampiyonluk sözünü tutarak Osmaneli taraftarlarını sevindirmelerinden dolayı kutluyorum. Şampiyonlar Liginde kendilerine başarılar diliyorum. Değerli hocamız Mutlucan Zavotçu artık fahri hemşerimiz ve 1308 Osmaneli Belediye Sporunda fahri teknik direktörü. Osmaneli'nde oldukları için, Beşiktaş camiasına ve yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.