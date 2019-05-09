Beslenmedeki değişiklik insanları etkiliyor

Ramazan ayında oruçla ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Ece Özlük, "Sahurda uykuya geçişe uygun hafif besinler tercih edilmeli. Gün boyu tok kalmanıza yardımcı besinlerden oluşmalı. Tuz oranı yüksek olmamalıdır. İçerisinde yeterli sıvıyı içermelidir. Bağırsak hareketlerimizin için yeterli lifi sağlamalı. Protein karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden oluşmalı. Kolay hazırlanmalı, pratik tüketilmeli. Sahurdan sonra hemen uyumamalıyız. İftarda ise, yeterli proteinin alınması açısından et, tavuk, balık, kuru baklagiller, etli sebze tercih etmemizde yarar vardır. Eğer yemeklerimiz etli değilse bir başka protein kaynağı olan peyniri salatalarımıza ekleyebiliriz" dedi.

Orucu açtıktan sonra dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Özlük, "İftarı 1 bardak su ve dilerseniz 1-2 adet kuru meyveyle açtıktan sonra çok yağlı olmayan 2 kepçe çorba içilmelidir. Sonrasında masadan en az 5 dakika uzaklaşmak gerekir. Beyne doyma sinyalinin gitmesi 10-15 dakika arasındadır. Bu verilen ara çok yememe konusunda vakit kazandıracak ve yemeklere saldırganlığımızı azaltacaktır. Sonrasında ana yemek, salata, yoğurt ve ekmek tüketerek yemeğimizi 2 ayrı periyota bölmüş olacağız. Onun dışında yeterli sıvı alımını sağlamak gerekir. Yağlı besin tüketimini düşürmek, ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları veya dondurmayı tercih etmek, asitli içeceklerden uzak durmak, yemekleri hızlı değil yavaş bir şekilde tüketmek, idrar söktürücü etkisi olan çay ve kahveyi fazla miktarda tüketmemek, fiziksel aktivite yapacaksak oruçlu olduğumuz süre dışında yapmamız daha uygun olacaktır. İftardan sonra sahura kadar uyuyorsak 1 ara öğün, uyumuyorsak 2 ara öğün şeklinde vücudu uzun süre aç bırakmadan bir beslenme periyotu belirlemeliyiz" ifadelerini kullandı.