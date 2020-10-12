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Beton mikserleri atıklarını yok kenarına boşaltıyor

Bilecik’te bazı beton mikserlerin atıklarını yol kenarına boşatması ulaşımı aksatırken vatandaşları da çileden çıkartıyor.

Bilecik'te bazı beton mikserlerin atıklarını yol kenarına boşatması ulaşımı aksatırken vatandaşları da çileden çıkartıyor.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı olan ve Pazaryeri-Bursa karayolu üzerinde bulunan Gümüşdere köyü halkı, beton mikserlerinin yol kenarlarına atıklarını dökmelerine tepki gösterdiler. Köylüler, beton döken firmanın cezalandırılmasını isterken, Gümüşdere köyü sakini Ahmet Kırmızı ise, “Köyümüzde büyük araçların dönmek için kullandığı bu alana beton mikserleri tarafından beton atığı gelişi güzel bir şekilde bırakılmış. Büyük araçların burada dönmeleri imkansız. Aracım küçük olduğu halde ben bile buradan dönmekte zorluk çekiyorum” dedi.

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