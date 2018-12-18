Bıçaklama olaylarının Afgan ve Irak uyruklu şüphelileri tutuklandı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan iki ayrı bıçaklama olayının 1'i Iraklı 2'si Afgan uyruklu 3 şüphelisinden 2'si, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerinde yaşanan ilk olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce diğer 3 kişiden kaçan Mohammad Jawad Salehi bir iş yerine sığınacağı esnada kapının önünde sırtından bıçaklanmıştı. Bu olayın üzerinden 5 dakika geçmeden ekipler Gazipaşa mahallesi Dedeoğlu caddesi üzerindeki Köseoğlu apartmanında ikamette bir şahsın bıçaklandığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler 3'üncü kattaki dairede Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahsın karnından bıçaklanmış bir şekilde bulmuştu.

Olayların şüphelisi olan Irak ve Afgan uyruklu; Fawad Mirz, Kasim Hakimi ve Mustafa Ensari gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorguların ardından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildi. Üç kişiden Afgan uyruklu Kasim Hakimi ve Iraklı Mustafa Ensari tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer Afganlı Fawad Mirz'in ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.