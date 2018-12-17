İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıçaklama olaylarının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bilecik’te dün yaşanan iki ayrı bıçaklama olayının 1’i Iraklı 2’si Afgan uyruklu 3 şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te dün yaşanan iki ayrı bıçaklama olayının 1'i Iraklı 2'si Afgan uyruklu 3 şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerinde yaşanan ilk olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce diğer 3 kişiden kaçan Mohammad Jawad Salehi bir iş yerine sığınacağı esnada kapının önünde sırtından bıçaklanmıştı. Bu olayın üzerinden 5 dakika geçmeden ekipler Gazipaşa mahallesi Dedeoğlu caddesi üzerindeki Köseoğlu apartmanında ikamette bir şahsın bıçaklandığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler 3'üncü kattaki dairede Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahsın karnından bıçaklanmış bir şekilde bulmuştu. Bu olayların şüphelisi olan 1'i Irak 2'si Afgan uyruklu Fawad Mirz, Kasim Hakimi ve Mustafa Ensari gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorguların ardından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.