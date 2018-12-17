Bıçaklama olaylarının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bilecik'te dün yaşanan iki ayrı bıçaklama olayının 1'i Iraklı 2'si Afgan uyruklu 3 şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerinde yaşanan ilk olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce diğer 3 kişiden kaçan Mohammad Jawad Salehi bir iş yerine sığınacağı esnada kapının önünde sırtından bıçaklanmıştı. Bu olayın üzerinden 5 dakika geçmeden ekipler Gazipaşa mahallesi Dedeoğlu caddesi üzerindeki Köseoğlu apartmanında ikamette bir şahsın bıçaklandığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler 3'üncü kattaki dairede Nimatullah Alizada isimli yabancı uyruklu şahsın karnından bıçaklanmış bir şekilde bulmuştu. Bu olayların şüphelisi olan 1'i Irak 2'si Afgan uyruklu Fawad Mirz, Kasim Hakimi ve Mustafa Ensari gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorguların ardından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildi.