İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BİDOS'dan şehitler için 14 kilometrelik yürüyüş

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı dolayısıyla 14 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla 14 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.


BİDOS üyeleri şehitleri anmak için “Çanakkale geçilmez" sloganıyla Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt'e bağlı Stres Tepesinden Yukarı Dere mevkinde 14 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüş sonundan dev bir Türk bayrağı açan BİDOS üyeleri, ellerinde de küçük kağıtlara yazdıkları "Çanakkale Geçilmez" yazısı vardı.


BİDOS Sekreteri Funda Tellici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı olduğunu söyleyerek, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Vatansever şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu destansı zaferin temelinde biliyoruz ki güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır" dedi.


Öte yanına yürüyüş sonundan grup üyesi Yılmaz Durmuş tarafından, "Mehmet Toprak Oldu" şiirini seslendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.