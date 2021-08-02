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BİKAP çalışmaları başlatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Bilecik Kanalizasyon ve Atık Su Projesi (BİKAP) çalışmalarının başladığını söyleyerek “Bilecik gerçek bir şehir oluyor” dedi.


Başkan Şahin, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinin de katıldığı projenin saha tespit çalışmalarına katıldı. Ardından proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Bilecik gerçek bir şehir oluyor. BİKAP çalışmalarını başlattık. Bilecik'in yıllardır kronik sorunu olan kanalizasyon ve atık su problemini ortadan kaldıracağız Bilecik adına, tarihine ve konumuna yakışır hizmetlere kavuşmaya devam ediyoruz ve hak ettiği gibi gerçek bir şehir oluyor” dedi.

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